Quand la data éclaire la politique de la ville

Quartiers prioritaires

Publié le 05/09/2023 • Par Baptiste Cessieux • dans : France

Quels emplois les habitants des quartiers prioritaires de mon territoire recherchent-ils ? Les personnes éligibles au RSA le perçoivent-elles ? Les réponses à ces questions existent sous forme de données détenues par des acteurs publics et privés. Il est possible de récupérer ces informations pour orienter les politiques publiques, mais la mise en place d’un cadre de partage est indispensable, avec des limites éthiques parfois nécessaires. Des « clauses data » peuvent simplifier ce travail.

Chiffres-clés 3,9 km de distance entre Maurepas et les bassins d’emploi environnants, soit moins de 4 kilomètres, comme la plupart des quartiers prioritaires des métropoles françaises. Cette donnée peut être affinée par métier. 47 % des personnes éligibles à la complémentaire santé solidaire n’y recourent pas, soit environ 1 700 habitants de Maurepas. Le chiffre n’est pas tout à fait exact puisque les quartiers prioritaires sont à cheval sur plusieurs zones statistiques. 202 des 2031 emplois faisant l’objet d’une offre et correspondant aux profils des demandeurs de ce quartier prioritaire sont accessibles en moins de 30 minutes à pied ou en transport en commun (CDD et CDI, 1er trimestre 2021).

Les centres-villes sont-ils les seuls à pouvoir être intelligents, comme le laissent penser les « smart cities » ? En mars 2022, le centre de ressources ­Résovilles, qui accompagne les collectivités, l’Etat et l’­ensemble des acteurs publics et privés intervenant dans le champ de la politique de la ville en ­Bretagne et en ­Pays de la Loire, prouve que les données des quartiers prioritaires peuvent être mobilisées pour comprendre les dynamiques sociales de ces ensembles.

Et pas uniquement à l’échelle nationale, tels que le font l’­Insee et l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV), mais à un niveau local en croisant les informations des acteurs du territoire, publics ou privés. De la statistique ? Non, dit le rapport de la Commission nationale chargée de la réflexion sur les prochains contrats de ville, paru en avril 2022. Il s’agit « d’une méthodologie rigoureuse, généralisable, […] dotant la politique de la ville des outils du XXIe siècle ».