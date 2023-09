Accueil

Actualité

Actualité France

France Conseiller territorial, redécoupage des régions… : Emmanuel Macron tâte le terrain

Décentralisation

Conseiller territorial, redécoupage des régions… : Emmanuel Macron tâte le terrain

Publié le 01/09/2023 • Par Romain Gaspar • dans : France

Sebastien Muylaert - Maxppp

Aux lendemains de la rencontre entre Emmanuel Macron et les chefs de partis à Saint-Denis, les participants n'ont pas réussi à s'accorder pour simplifier le "millefeuille territorial" ciblé récemment par le chef de l'Etat. Une nouvelle session de travail devrait se tenir prochainement "sur le même format, dans les mêmes conditions" pour tenter de trouver le consensus le plus large possible. Mais l'exercice s'annonce difficile.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Décentralisation

Démocratie locale

Etat et collectivités locales