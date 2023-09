Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 26 août au 1er septembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Carnets de campagne – Le « Giec de la ruralité ». C’est ainsi qu’est présenté, dans un article d’Actu Environnement, le Conseil scientifique de France Ruralités, mis en place cette semaine par le ministère délégué chargé des collectivités territoriales. Les missions de ce nouvel organe sont d’évaluer les besoins locaux, de produire des connaissances issues du terrain et de soutenir des initiatives et des projets autour de la mobilité propre, le développement d’activités vertes, de restauration d’écosystèmes ou de rénovations de bâtiments. Ce programme sera accompagné de la nomination de 100 nouveaux chefs de projets installés dans les préfectures et sous-préfectures. Par ailleurs, 17 nouveaux lauréats au programme Popsu Territoires viennent d’être annoncés.

Sources d’énergie – Dans un entretien accordé à l’AFP et repris notamment dans Sud-Ouest, Xavier Piechaczyk, président de RTE, insiste sur la nécessité de développer les énergies renouvelables en France et balaie le débat autour du nucléaire. « La France est frappée d’une pathologie, dénonce-t-il ainsi, qui est de passer son temps à polémiquer entre le nucléaire versus renouvelables ». Selon lui, s’il faut en effet « profiter » du parc nucléaire, il ne suffira pas à sortir des énergies fossiles. Alors que le gouvernement projette de construire six nouveaux EPR, Xavier Piechaczyk martèle : « en attendant, il n’y a pas d’autres solutions que de faire des énergies renouvelables ».

Accès (pas) libres – Alors que les Jeux olympiques et paralympiques devraient accélérer l’accessibilité des personnes handicapées à Paris, un reportage de France 24 montre que la capitale est encore semée d’embûches. Les associations concernées dénoncent notamment l’accessibilité dans les transports et estiment que les JO sont une « occasion manquée » pour des transformations plus profondes. Entre les stations de métro encore uniquement accessibles par escaliers, les rampes d’accès aux bus cassées ou la voirie dégradée, les pièges sont nombreux. Si IDF Mobilités assure multiplier les travaux d’accessibilité (pour une enveloppe d’1,5 milliards d’euros), les plus vieilles stations de métro sont « impossibles à aménager ».

Plein gaz – Après avoir annoncé, cet hiver, l’ambition d’investir 9 milliards d’euros dans une filière d’hydrogène bas carbone, le gouvernement a donné plus de précisions cette semaine. La ministre Agnès Pannier-Runacher a ainsi confié, au Figaro, qu’une première enveloppe de 4 milliards d’euros était allouée pour soutenir les projets les plus vertueux. Concrètement, cette somme sera distribuée via des appels à projets (en 2024, 2025 et 2026) qui s’adressent à de gros producteurs. Ceux-ci se verront attribuer une note fondée à 70% sur des critères de prix et à 30% sur des critères hors prix. Après la construction d’électrolyseurs et de piles à combustible, le gouvernement veut soutenir la production et les opérateurs.

Ouvrez les vannes – La préservation de la ressource en eau potable est un enjeu majeur pour de nombreuses collectivités qui les oblige à de lourds travaux et investissements. A Toulouse, par exemple, où la Garonne est la seule source d’eau potable, les pouvoirs publics vont engager des « investissements gigantesques », selon La Dépêche, sur les grands barrages hydroélectriques qui alimentent le fleuve en période estivale. En Bretagne, comme l’explique 20 Minutes, des travaux de rénovation et d’étanchéité vont être menés sur le vieux barrage de Rophémel qui fournit un tiers de l’eau des communes de Eau du bassin rennais. 13,5 millions d’euros vont être engagés.

Déplacer des montagnes – L’effondrement spectaculaire d’un pan de falaise dans la vallée de la Maurienne soulève de nombreux débats, comme le rapporte Le Monde. Dans ce secteur connu pour son instabilité, les infrastructures routières et ferroviaires ont été très impactées et fermées à la circulation. Cet épisode met en lumière la fragilité de ce type d’infrastructures face au changement climatique, après des épisodes de canicules, sécheresse puis pluie diluvienne.

En première ligne – Fermée au trafic voyageurs depuis 50 ans, la petite ligne SNCF appelée ligne de la rive droite du Rhône a rouvert fin août 2022. Selon la région Occitanie, citée par Ville Rail et Transports, 75 000 voyageurs auraient emprunté ses trains pour une moyenne de plus de 200 usagers par jour. La ligne sera prochainement complétée de six nouveaux arrêts et visera à terme les 200 000 voyageurs par jour.

Jeux d’enfants – Réussir à bien trier les déchets, recycler, éviter le gaspillage alimentaire et réparer un vélo… Autant d’ateliers mis en place par le Smitom dans le cadre d’un escape game ouvert au grand public. Le site Actu.fr explique que le syndicat mixte du traitement des ordures ménagères a imaginé cette activité dans son centre de traitement de Seine-et-Marne pour sensibiliser jeunes et moins jeunes. D’autres activités seront aussi organisées pour les scolaires cette année.

Et aussi…

A Lyon aussi, on veut se baigner dans les fleuves [Le Figaro] ;

La Vallée de Chamonix-Mont-Blanc annonce la création d’un nouveau réseau de transports, plus large et plus dense.