Une rentrée scolaire « sur le fil du rasoir »

Changement d’interlocuteur à la tête de l’Education nationale, déficit en animateurs et en conducteurs de car scolaire, rénovation énergétique des bâtiments : la rentrée 2023/2024 ressemble à s’y méprendre à la précédente. Avec son lot d’incertitudes.

Un nouveau ministre et des problèmes récurrents : la rentrée scolaire, lundi 4 septembre 2023, de douze millions d’élèves, dont près de 6,5 millions en maternelle et en élémentaire, ressemble comme deux gouttes d’eau à la précédente. A l’exception près que le changement de profil cet été à la tête de l’Education nationale suscite cette fois plus d’inquiétude que de curiosité. Les associations d’élus s’interrogent en effet sur les dispositions de l’arrivant, Gabriel Attal, à leur égard, alors qu’elles avaient apprécié la relation fondée sur une écoute mutuelle nouée avec son prédécesseur, Pap Ndiaye. En particulier à travers l’instance de dialogue instaurée par ce dernier.

Un ministre attendu sur la concertation

Réuni à cinq reprises, ce groupe de travail permettait aux représentants du monde communal, des départements et des régions de faire valoir que l’éducation est une « responsabilité partagée », souligne le vice-président de l’Association des petites villes de France (APVF) et maire (divers gauche) de Trilport (Seine-et-Marne) Jean-Michel Morer. Marquant en cela « une vraie rupture » avec le premier quinquennat Macron, quand le ministre Jean-Michel Blanquer avait « relégué les collectivités dans un rôle de simples prestataires », ajoute-t-il. « Aussi est-ce sur la concertation que nous attendons Gabriel Attal », insiste-t-il. En paraphrasant le poète Pierre Reverdy, son homologue de l’Association nationale des directeurs et cadres de l’éducation des villes (Andev), Gabriel Fraga, observe, avec malice, qu’il « n’y a pas de coopération, il y a des preuves de coopération ». « Les collectivités ont évidemment un rôle absolument majeur à jouer (en la matière), les compétences de l’Etat et les leurs étant liées », a assuré Gabriel Attal lors de sa conférence de presse de rentrée, lundi 28 août.

Manque récurrent d’animateurs

Sur le terrain, cette rentrée 2023/2024 présente donc des caractéristiques similaires à la précédente. A commencer par la problématique du recrutement d’animateurs pour les temps périscolaires du matin, de la pause méridienne et du soir, ainsi que celui, extrascolaire, du mercredi. Au point qu’à Mâcon (Saône-et-Loire), la municipalité a dû réserver l’inscription en centre de loisirs aux seuls habitants de la ville, au détriment d’enfants venant d’autres communes de l’agglomération. L’an dernier, même des familles mâconnaises avaient vu leur demande d’inscription refusée, « faute de disposer du nombre d’animateurs requis par la loi », précise l’adjointe (LR) à l’éducation, Catherine Carle Viguier. Un problème que rencontrent nombre de communes, dû au manque d’attractivité de ce métier, ce qui a engendré la constitution en octobre 2022 d’un comité de filière rassemblant tous les acteurs concernés.

Brevet d’animation Bafa dès seize ans

« Les difficultés de recrutement persistent, même si elles sont moins critiques que lors de la rentrée précédente, confirme le président de ce comité de filière animation, le maire (Horizons) de Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) Laurent Bonnaterre. Parce qu’on est sorti de la crise Covid et que les premières décisions gouvernementales ont créé de nouvelles appétences pour le métier, comme l’élargissement du brevet d’animation Bafa dès seize ans », explicite-t-il. Une mesure qui n’a toutefois manifestement pas fait l’unanimité, au point de le conduire à envoyer avant l’été aux présidents d’associations d’élus un courrier, cosigné de l’alors secrétaire d’Etat à la Jeunesse, Sarah El Haïry, appelant les maires à « tendre la main à des jeunes particulièrement déterminés, matures, qui ne sont pas ‘‘trop jeunes’’, mais le symbole d’une nouvelle génération engagée et solidaire qui ne comprendrait pas que nous nous détournions d’eux ». Des maires rechignent en effet à faire appel à des mineurs. Ceux-ci étant pour l’essentiel scolarisés, la question du déficit d’animateurs ne se posera pas en ces termes durant l’année, à l’exception de la période des vacances. Le manque d’adultes candidats, en particulier en raison de temps partiels peu rémunérateurs, sera donc de nouveau un sujet de préoccupation des mois à venir pour les élus.

Du mieux dans le transport mais toujours 6 000 conducteurs scolaires manquants

Le transport scolaire est, comme le secteur de l’animation, confronté à un déficit de professionnels. Si la rentrée s’annonce moins périlleuse que la précédente, on n’en est pas moins « sur le fil du rasoir », commente le directeur de l’Association nationale pour les transports éducatifs de l’enseignement public (Anateep), Eric Breton. Six mille conducteurs de car manquent encore à l’appel, contre 8 000 l’an dernier, contraignant les entreprises à de nouveau recourir à leurs cadres, à leurs mécaniciens voire à des retraités pour assurer les circuits. Là aussi, le peu d’attractivité pour un métier aux horaires fractionnés, donc mal payé, explique la carence. Et la possibilité désormais de cumuler un emploi à temps partiel en collectivité avec un emploi public ou privé dans le secteur du transport collectif, mesure mise en place en décembre 2022, ne pourra faire effet qu’à moyen terme.

Recherche désespérément subvention pour le bâti scolaire

Si l’année scolaire n’est pas une période propice à la réalisation de travaux dans leurs écoles, les élus ont constamment ce souci en tête… et ils se demandent comment les financer. Le directeur de l’éducation de France urbaine, Etienne Chaufour, se félicite que la rénovation énergétique des bâtiments scolaires demeure un sujet « prioritaire » aux yeux du gouvernement. C’est en tout cas sa lecture de la réunion à laquelle son association a été invitée le 22 août par le cabinet du ministre de… la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu. Il y voit une « volonté d’interministériel » et l’assurance de financements. Le ministre cette fois de l’Education, Gabriel Attal, a d’ailleurs, quelques jours plus tard, annoncé que l’Etat allait « s’engager encore davantage pour soutenir les élus » dans leurs projets, en leur faisant miroiter « une très grosse enveloppe budgétaire » à la rentrée concernant le Fonds vert.

Parcours du combattant pour la rénovation

La concrétisation de cet engagement serait applaudie par des élus en quête permanente de subventions de l’Etat pour mener à bien leurs projets. « Le préfet a déclaré non éligible au Fonds vert le changement de fenêtres d’une de nos écoles », déplore l’adjointe (divers droite) à l’Education à Metz (Moselle), Anne Stémart. « J’espérais 150 000 euros de l’Etat sur un dossier de trois millions concernant un réfectoire et un local destiné au périscolaire, mais le préfet m’a annoncé que je n’aurais rien », regrette Jean-Michel Morer. Derrière ces dossiers, il y a souvent ce qu’un rapport du Sénat publié en juin qualifie de « parcours du combattant » pour l’élu.