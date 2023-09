Feux de forêt : pourquoi l’été 2023 a été plus serein

Sécurité civile

Publié le 01/09/2023 • Par Pierre Garcia • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

L'heure du bilan de l'été 2023 a sonné pour les sapeurs-pompiers de France. Bien aidés par des conditions météorologiques plus clémentes que l'an dernier, ils ont vécu une saison plus sereine que l'an passé, parvenant à contenir les dégâts causés par le feu.

Avec l’arrivée du mois de septembre, les sapeurs-pompiers peuvent commencer à souffler : le gros de la campagne estivale des feux de forêt est sans doute derrière eux. « À cause du réchauffement climatique, nous avons de plus en plus de feux tardifs en septembre-octobre. Il faut donc rester particulièrement prudents », tient néanmoins à rappeler le contrôleur général Marc Vermeulen, directeur du Sdis de Gironde.

À l’heure du bilan, les chiffres dévoilés par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, ce mercredi 30 août en conseil des ministres, se révèlent moins alarmants que ceux de l’été 2022, même si la période de feux s’est révélée plus longue que l’an dernier. Elle a démarré le 16 avril à Cerbère (Pyrénées-Orientales), où près de 870 hectares ont brûlé, ce qui fait de cet incendie ...

