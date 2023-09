« Les attaques contre le millefeuille territorial sont une diversion »

Décentralisation

Publié le 01/09/2023 • Par Romain Gaspar • dans : France

Auteur de l'ouvrage « Les communes libres » (Éditions 2031, 2020) et responsable de l'école de formation de l'Institut la Boétie (la France insoumise), Antoine Salles-Papou tente, auprès de Jean-Luc Mélenchon, de repenser la ville comme un objet politique à gauche. Il dénonce une "pensée néolibérale de la décentralisation et des territoires", après les critiques du président de la République, Emmanuel Macron, sur le "millefeuille territorial".

Le président de la République, Emmanuel Macron, a estimé dans une interview au Point que « l’organisation territoriale est confuse et coûteuse, dilue les responsabilités » et qu’il y a « trop de strates ». Partagez-vous ce constat ?

Antoine Salles-Papou : C’est un lieu commun des néolibéraux français. Avant Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont utilisé la rhétorique du « millefeuille ». Le résultat a toujours été d’y ajouter d’amples couches de crème. Ce thème est une diversion. Le but d’Emmanuel Macron est de vider de leur substance les lieux démocratiques sur lesquels le peuple a une prise pour transférer leurs pouvoirs à des entités technocratiques et les mettre au service du marché. D’où leur grand amour pour les intercommunalités et les métropoles que ...