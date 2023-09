Où en est le projet de plateforme de publicité unique en matière de commande publique ?

Commande publique

Réponse du ministère de l’Économie, des finances, de la souveraineté industrielle et du numérique : Publié en janvier 2018, le projet de transformation numérique de la commande publique (TNCP) prévoit différentes actions dont l’objectif est de faciliter l’accès des entreprises à la commande publique et de simplifier la conduite des procédures par les acheteurs publics, au moyen d’une dématérialisation totale des différentes phases de la passation des marchés publics.

Dans cette perspective, le projet comprend plusieurs chantiers visant à permettre l’interopérabilité entre les plateformes de publication des documents de marché (dossiers de consultation des entreprises) et de dépôt des candidatures et des offres et à centraliser le flux de communication entre les plateformes de saisie des avis et les supports de publication.

En particulier l’un des chantiers intitulé « Portail d’accès unique aux consultations » vise à la mise en place d’une interface accessible librement et gratuitement et permettant à tout utilisateur, via le socle commun regroupant toutes les consultations publiées par les plateformes partenaires du projet TNCP, de rechercher des consultations, d’accéder à leur détail et de télécharger les pièces associées.

Cet outil qui résulte donc d’une interopérabilité entre les différentes plateformes des acheteurs partenaires ne vise pas à se substituer aux dispositifs actuels qu’ils soient nationaux, européens ou locaux qui proposent des services de publication (notamment sur support papier) et disposent d’une audience propre. Il n’a pas non plus pour finalité de venir supplanter les différentes plateformes de regroupement des publications déjà en place (Francemarchés, Marchés Online, …) dont certaines fonctionnalités ne sont pas développées dans le cadre du projet TNCP (outil de veille, de formation, alertes personnalisées, …).

Il s’agira d’un outil supplémentaire qui permettra une plus grande diffusion des projets de contrats publics tout en préservant la possibilité pour les différents acteurs de conserver leurs outils habituels. La terminologie utilisée dans les supports de présentation du projet sera corrigée afin d’éviter toute confusion quant à sa finalité. Ainsi, le projet TNCP constitue une opportunité pour l’ensemble des éditeurs qui interviennent sur ce marché.

Ce projet, qui devrait aboutir d’ici 2024, a par ailleurs pour ambition d’éviter les procédures infructueuses faute de candidat ne possédant pas de compte sur un outil qu’il n’a pas l’habitude d’utiliser et sur lequel la consultation a été publiée.

Son objectif principal est donc de faciliter le travail des acheteurs et l’accès des opérateurs économiques à la commande publique grâce à des systèmes rendus interopérables.