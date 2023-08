Transitions écologique et numérique : des outils au service de la maîtrise des coûts

Transitions

Publié le 31/08/2023 • Par Pablo Aiquel • dans : France

Des capteurs et des logiciels de gestion intelligente pour mieux gérer le chauffage ou les flux, les ruraux savent faire ! Deux exemples, un dans la Loire l’autre dans le Cantal, ont été mis en avant lors du salon Ruralitic, à Aurillac cette semaine.

Deux exemples différents, pour une même démarche : utiliser des outils numériques pour réduire les dépenses ou faire face à la hausse des coûts de énergie, et améliorer l’impact environnemental de la collectivité. Voilà ce que le syndicat intercommunal de l’énergie territoire d’énergie de la Loire (Siel-Te 42) et le conseil départemental du Cantal ont présenté lors d’une table-ronde à Ruralitic, le forum du numérique rural, à Aurillac, dédié cette année aux transitions numérique et écologique.

Cantal : de la démat et des applis

« Notre façon de voir les choses est d’essayer de traiter de pair les enjeux numériques et écologiques », a assuré Valérie Cabecas, vice-présidente du Conseil départemental du Cantal en charge de la solidarité territoriale, de la culture, du développement et des usages numériques. Sur des aspects administratifs, de participation ou d’information citoyenne, ainsi que sur des volets plus technologiques et des réseaux, le Cantal, département rural et enclavé, multiplie les exemples.

Une des démarches les plus visibles est celle de la dématérialisation : « Les demandes de subventions, par exemple, sont toutes dématérialisées. Cela a réduit de 60% à 70% l’utilisation de papier, en revanche c’est plus exigeant en matière d’électricité », explique Valérie Cabecas. Sous un aspect plus technologique, concernant notamment l’analyse des données, le département a créé un atlas Cantal des réseaux, « un site qui répertorie l’ensemble des réseaux, routiers, eau, flux, etc. Cela permet d’avoir accès à toutes les données produites par ces réseaux », indique-t-elle.

