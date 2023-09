Juridique

Lutte contre les dépôts sauvages : toutes les réponses à vos questions

Publié le 15/09/2023 • Par Géraldine Bovi-Hosy • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu juridique, France, Vos questions / Nos réponses prévention-sécurité

Nicolas Kalogeropoulos

Lors du webinaire sur les déchets sauvages organisé le 13 juin dernier par le Club prévention sécurité, un certain nombre de questions ont été posées dans le Chat. Difficile d'y répondre dans un temps aussi restreint, mais frustrant pour nos auditeurs de ne pas avoir de retour. C'est ainsi que notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy, avait proposé de reprendre les questions et d'y répondre dans sa rubrique « Vos questions/nos réponses ». Chose promise, chose due ! On commence avec ce premier article.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Déchets-Propreté

Prévention de la délinquance