Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est modifié

Administration

Publié le 31/08/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Un décret du 30 août modifie la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national consultatif des personnes handicapées afin notamment de renforcer la participation des associations de personnes handicapées. Il aménage notamment les règles relatives à son comité de gouvernance, ses commissions spécialisées et instaure une règle de déport.

Il prévoit également que le président et les trois vice-présidents perçoivent une indemnité à caractère forfaitaire et mensuel et que le comité puisse faire appel à des collaborateurs qui pourront bénéficier d’indemnités.

Enfin, précise que le président du comité peut participer aux réunions du comité interministériel du handicap.