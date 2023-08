Budget sport

Avant la fête olympique, rentrée concentrée des acteurs du sport

Publié le 31/08/2023 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Pavel1964 - Adobe stock

Elus et techniciens du sport entament leur dernière ligne droite vers les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Impliqués dans la réussite de cet événement majeur, ils apparaissent déjà tournés vers l’après JO. Entre enjeux de financement du sport et d’héritage olympique, au menu de cette rentrée.

