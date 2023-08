Le bilan touristique estival esquisse des changements de pratique

Développement local

Publié le 31/08/2023 • Par Tommy Corvellec • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

La ministre déléguée au Tourisme Olivia Grégoire a présenté mardi 29 août le bilan estival du tourisme en France, en pleine mutation. Si les résultats affichés sont hétérogènes d’un territoire à un autre, ils sont globalement positifs.

Partir plus souvent, mais moins longtemps. Le tourisme français connaît un tournant. Lors du bilan estival, dressé à Bercy ce mardi 29 août, la ministre déléguée au Tourisme Olivia Grégoire a fait le constat d’une évolution des comportements des touristes, « avec des changements dans les choix des destinations, mais aussi dans la durée qu’ils accordent à leurs vacances. »

En juillet-août, 67% des Français sont partis en vacances ou en week-end, 3% de plus qu’en 2022. 88% d’entre eux restent fidèles à la France, avec des séjours plus courts. Mais le nombre moyen de nuitées reste stable, autour de 306 millions.

Olivia Grégoire résume : « On part plus souvent, on part moins longtemps ». D’ailleurs, la saison s’étend : « Les grandes vacances d’été laissent de plus en plus la place à une ...