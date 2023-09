Transports : une rentrée à toute allure

Mobilité

Publié le 11/09/2023 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Volet transport des contrats de plan, projet de loi sur les RER métropolitains et assouplissement des zones à faible émission occupent les décideurs locaux en cette rentrée 2023, sur fond d'incertitudes autour des intentions gouvernementales.

Le gouvernement le souhaite ardemment. Le volet Mobilité des contrats de plan Etat-région sera-t-il signé avant la fin de l’été ? L’Etat a mis 8,6 milliards d’euros sur la table. « Des moyens en hausse de 50 %, soulignait Elisabeth Borne dans un entretien à La Gazette le 28 juin dernier.

Un bond en avant que contestent des régions, considérant que l’Etat a tendance dans ses calculs à mélanger les poireaux et les carottes. La hausse record mise en avant par l’Etat ne prend pas non plus en ligne de compte l’inflation dans le secteur pour la période 2023-2029. Or, selon un rapport du Comité d’orientation des infrastructures (COI), la hausse des prix s’élèvera à 27 % dans le secteur.

A ce stade, seule la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, présidée ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne