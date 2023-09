Protection de l’enfance : en 20 ans, les dépenses départementales ont doublé

indicateurs

Publié le 07/09/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Santé Social

Toujours plus d'enfants bénéficient de l'aide sociale à l'enfance. À la charge des départements, les dépenses de cette politique sociale n'ont cessé d'augmenter, avec néanmoins des disparités territoriales.

Toujours plus nombreux, près de 204 492 enfants, en France métropolitaine et DROM (hors Mayotte), ont bénéficié de l’aide sociale à l’enfant (ASE) en 2021.

À la charge des départements, l’ASE coûte cher. D’après les chiffres de la Drees, en l’espace de 20 ans, entre 2001 et 2021, ces dépenses(1) brutes totales, hors dépenses de personnel à l’exception de celles liées aux assistants familiaux, ont doublé, passant de 4,6 à 9,1 milliards d’euros.

Différences territoriales

Qu’en est-il au niveau départemental ? Rapportées au nombre d’enfants accueillis, les dépenses liées à l’ASE varient. Avec 6 661 euros par mois, les Hauts-de-Seine est le territoire qui a dépensé le plus en 2021. Le département est suivi par la Haute-Savoie (6493 euros par mois) et Paris (6276 par mois). De l’autre extrémité du tableau, la Haute-Marne (2253 euros par mois) , l’Yonne (2598 euros par mois) et l’Aisne (2603 euros par mois) ont dépensé le moins.

En volume, c’est le Nord qui a dépensé le plus d’argent pour cette aide sociale à l’enfance. Au total : 481 millions d’euros ont été déboursés au bénéfice de 12 817 enfants.

Parfois, la hausse de bénéficiaires ne permet pas de fournir un accompagnement décent aux plus jeunes. 24 présidents de départements ont d’ailleurs demandé des états généraux de la protection de l’enfance à la secrétaire d’État chargée de l’Enfance, Charlotte Caubel, dans une lettre ouverte. Ils y écrivent notamment qu’ « en 2022 la dépense nette de protection de l’enfance a augmenté de 6,9 % au niveau national, reposant principalement sur les finances des départements ».

