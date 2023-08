Fiscalité locale : le Medef montre les dents

Budget 2024

Publié le 30/08/2023 • Par Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Après un premier mandat d'Emmanuel Macron assez favorable aux chefs d'entreprises avec la baisse de 10 milliards d'euros d'impôts dits de production, le Medef regrette de voir s'amonceler plusieurs nuages gris sur le front de la fiscalité locale dans la préparation du projet de loi de finances pour 2024.

A l’occasion de la rencontre des entrepreneurs de France (la Ref) organisé par le Medef, le 28 et 29 août à l’hippodrome de Longchamp, les chefs d’entreprises se sont fait entendre du gouvernement et des élus locaux afin de limiter les hausses d’impôts pour les entreprises en vue du projet de loi de finances pour 2024.

« L’entreprise prend sa part et probablement beaucoup plus qu’elle devrait », assure Eric Challan Belval, président du Medef d’Ille-et-Vilaine. « Je me demande parfois si les discours qui consistent à dire qu’il est hors de question que les collectivités nous augmentent les impôts même si elles sont libres de le faire ce n’est pas pour plus facilement nous faire passer cette ...