Logement

Logement des saisonniers : les collectivités, chefs d’orchestre d’une réponse concertée à l’échelle locale

Publié le 30/08/2023 • Par Auteur associé • dans : France

A Semussac (Charente-Maritime), une résidence de dix logements saisonniers, entièrement financée par l'agglo, a vu le jour. F.Prevel_CARA

Chaque été se posent des difficultés de recrutement des travailleurs saisonniers. Ces derniers rencontrent de plus en plus de difficultés à accéder à un logement adapté, créant dans les territoires touristiques une criante pénurie de main d’œuvre. Emmanuelle Durand et Tristan Canat, spécialistes des politiques de l’habitat (cabinets Merc/at et Aatiko Conseils), appellent les collectivités, pour trouver des solutions, à adopter une véritable posture de coordination des acteurs locaux.

