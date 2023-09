Le millefeuille sur le gril

[EDITO] Décentralisation

Publié le 01/09/2023

En quête d’un totem réformateur, Emmanuel ­Macron affirme vouloir s’attaquer au millefeuille territorial. Mais ­il risque de se heurter à un certain nombre d'obstacles : l'opposition du Sénat, l'absence d’une majorité ferme à l’Assemblée... Il ne lui resterait qu'une option : l’appel au peuple ?

Cette fois, c’est la bonne. Après une multitude de ballons d’essai, ­Emmanuel ­Macron va enfin s’attaquer au millefeuille territorial. C’est tout du moins ce qu’il affirme dans un entretien fleuve accordé au « Point », paru dans l’édition du 24 août. « Nous devons poser la question de l’organisation territoriale, qui est confuse et coûteuse, et dilue les responsabilités. On voit bien qu’entre les communes, les départements et les régions, on a trop de strates et un problème de clarté des compétences. Ces sujets aussi doivent pouvoir être mis sur la table à la rentrée », martèle le chef de l’Etat. Dans un second quinquennat ­compliqué, ­Emmanuel ­Macron est, plus que jamais, en quête d’un totem réformateur. Sans préjuger des pourparlers avec les forces politiques qui s’ouvrent à l’heure où nous écrivons ces lignes, le Président cherche à prendre date.

Le Sénat en embuscade

Avec le millefeuille territorial, il joue sur du velours. Sa dénonciation de la suradministration coïncide avec son ancrage au centre droit. Elle s’inscrit dans la lignée de la réforme menée en 2010 par un ­Nicolas ­Sarkozy dont il n’a jamais paru aussi proche. Mais ­Emmanuel ­Macron risque de se heurter aux mêmes obstacles que l’ex-président. Le premier d’entre eux s’appelle le Sénat. La chambre du seigle et de la châtaigne goûte peu la rhétorique du millefeuille territorial. Pour elle, il n’y a pas de couche en trop. Emanation de la France des 36 000 clochers, la Chambre haute se refuse à renverser la table. Singulièrement à la veille du scrutin sénatorial.

La piste du référendum

Dans ces conditions, les marges de manœuvre d’­Emmanuel ­Macron apparaissent limitées. D’autant plus qu’il ne dispose pas d’une majorité ferme à l’Assemblée. Les principaux pôles d’opposition, le Rassemblement national et La ­France insoumise, ne lui feront pas le cadeau de soutenir son projet territorial. Tous deux font, d’ailleurs, du rejet du « président des métropoles » leur mantra. Il reste une option à ­Emmanuel ­Macron : l’appel au peuple. Mais la décentralisation est-elle un sujet porteur dans l’opinion ? Cela reste à démontrer. Le référendum raté du général de ­Gaulle sur la régionalisation, en 1969, est là pour le rappeler.

