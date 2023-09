Les compétences des agents se lèguent aussi

Pratiques professionnelles

Publié le 05/09/2023 • Par Maud Parnaudeau • dans : France, Toute l'actu RH

En Normandie, les trois versants de la fonction publique se sont associés pour expérimenter le legs des compétences des agents.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Il y a les savoir-faire et les savoir être inscrits dans les fiches de poste. Et puis, il y a les compétences et connaissances « invisibles », acquises au cours de la carrière.

Un patrimoine professionnel précieux pour les organisations de travail, qui doit être transmis avant que les agents ne s’en aillent. Surtout quand, comme en Normandie, 40 % des 100 000 agents publics sont amenés à prendre leur retraite d’ici à 2030. C’est ce qui a incité les trois fonctions publiques de la région à porter ensemble un test sur le legs de compétences.

Un cercle de volontaires

« L’objectif était de trouver des moyens ­concrets de capitaliser les expériences des agents, en leur permettant de les identifier, de les expliciter et de les transmettre avant leur départ, pour retraite, reconver­sion ou mobilité ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne