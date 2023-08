Accueil

La Coupe du monde de rugby, ballon d’essai avant les JO

Publié le 31/08/2023 • Par Pierre Garcia • dans : A la une, A la Une acteurs du sport, A la Une prévention-sécurité, Actu expert acteurs du sport, Actu experts prévention sécurité, France

M. Nagy / Adobestock

A moins d’un an des Jeux, la Coupe du monde de rugby servira de répétition générale en matière de sécurité. Les villes mobiliseront leur police municipale et multiplieront les caméras de surveillance près des stades et des fans zones.

