Le nouveau ministre du Logement dévoile sa feuille de route

Logement

Publié le 29/08/2023 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la une, France

Nommé en juillet pour prendre la suite d'Olivier Klein au poste de ministre du logement, Patrice Vergriete, issu comme son prédécesseur du monde local - il est encore maire et président de la communauté urbaine de Dunkerque pour quelques jours - veut remobiliser les acteurs du secteur pour trouver des solutions pérennes à une crise qui s'enlise.

Nommé le 20 juillet 2023 ministre en charge du logement, à la veille de la pause estivale, Patrice Vergriete ne s’était encore que peu exprimé sur le programme de ses prochains mois. Les conclusions du conseil national de la refondation pour le logement mené sous l’égide de son prédécesseur, Olivier Klein, et présentées le 5 juin dernier, même si elles ont globalement déçu les acteurs du secteur, donnaient une idée des chantiers qui attendent le bientôt ex- maire de Dunkerque : disparition du dispositif de défiscalisation Pinel pour cibler les investisseurs institutionnels, relance de la construction via le bail réel solidaire et le logement intermédiaire, signature d’un nouveau pacte de confiance avec les bailleurs sociaux…