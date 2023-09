Les agents boudent les tiers-lieux

Organisation du travail

Publié le 06/09/2023 • Par Julie Krassovsky • dans : France, Toute l'actu RH

Un temps envisagé comme sites intermédiaires de travail pour les agents, les tiers-lieux sont délaissés par les fonctionnaires qui semblent préférer leur domicile. Pour les collectivités, l’heure est plus à l’étude de l’impact du travail à distance sur leur organisation interne.

Engagée très tôt – dès 2013 – dans le déploiement du télétravail et des tiers-lieux, la région Nouvelle-Aquitaine (8 700 agents) compte aujourd’hui 2 300 agents télétravailleurs sur 3 000 postes « télétravaillables ». Si, avant la crise sanitaire, ils étaient une trentaine – sur 500 alors en télétravail – à avoir élu domicile dans des tiers-lieux, désormais ils ne sont plus que six ! ­

Fabienne ­Manguy fait partie des résistants pour des raisons assez évidentes. « Ma maison n’est pas adaptée, le débit n’y est pas très bon. Et, surtout, j’ai besoin d’un cadre, avec des horaires, un bureau et des échanges avec des collègues, même d’univers différents. » La chargée de mission en développement de la médiation du patrimoine à la direction de la culture et du patrimoine de ...

