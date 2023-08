Gabriel Attal mise sur une union nationale pour « réparer » l’école

Rentrée scolaire

A une semaine de la rentrée scolaire pour 12 millions d’élèves dans les premier et second degrés, le nouveau ministre de l’Education nationale, Gabriel Attal, a exposé son programme lundi 28 août 2023. L’école qu’il défend doit « s’adapter à l’élève, et non l’inverse ».

Gabriel Attal veut « réparer l’école ». Car, « lucide », le nouveau ministre de l’Education nationale a bien conscience qu’il « reste beaucoup à faire pour venir à bout des maux » dont elle souffre. « Le fruit de décennies de sous-investissement », estime-t-il. Et ce, « malgré le travail acharné » mené par l’exécutif auquel il appartient depuis 2017. Aussi a-t-il, lundi 28 août 2023, au cours de la traditionnelle conférence de presse de rentrée à Paris, déroulé ses « chantiers » pour « préparer l’avenir ».

Laisser le terrain innover

S’inscrivant dans les pas du chef de l’Etat et de la « révolution copernicienne » qu’Emmanuel Macron « appelle de ses vœux », il plaide pour « laisser au terrain la capacité à innover, l’audace de s’engager », en qualifiant de « très enthousiasmante » l’expérimentation en cours à Marseille (Bouches-du-Rhône). « Inspirons-nous de ces réussites, et même de certains échecs », ajoute-t-il. Qualifiant le Conseil national de la refondation (CNR) de « matrice de l’école de demain », il appelle à un « élan collectif, une alliance de tous, une union nationale autour de notre école, pour la rebâtir ensemble ».

Le rôle « absolument majeur » des collectivités

« Quand on parle de l’école de la République, les collectivités ont évidemment un rôle absolument majeur à jouer, les compétences de l’Etat et les leurs étant liées », assure-t-il en réponse à La Gazette, alors que son discours liminaire d’une demi-heure avait fait l’impasse sur le monde local. Il doit d’ailleurs « dès cette semaine » s’entretenir avec leurs associations – à ce jour, seuls ont été fixés des rendez-vous avec le président de l’Association des maires de France (AMF), David Lisnard, et celui de l’Assemblée des départements de France (ADF), François Sauvadet. Gabriel Attal promet de « faire vivre les instances de dialogue » en place. Un propos de nature à rassurer des élus, sinon inquiets, du moins en attente d’un signe de la part du nouveau ministre, après une année fructueuse d’un point de vue relationnel avec son prédécesseur, Pap Ndiaye. L’Etat va « s’engager encore davantage pour les soutenir dans des projets de rénovation thermique des établissements scolaires », s’engage-t-il aussi. En perspective, des annonces concernant le Fonds vert, « avec une très grosse enveloppe budgétaire à la clé ».

L’éducation prioritaire, sujet complexe

Autre sujet intéressant directement les collectivités, la réforme de la carte de l’éducation prioritaire, en suspens depuis 2019 et dont le lancement avait été annoncé par Pap Ndiaye pour 2024. Gabriel Attal ne veut, lui, prendre « aucun engagement » sur un calendrier. « Parce qu’il me semble prématuré de revoir la carte des réseaux d’éducation prioritaire REP et REP+ en amont du travail qui sera effectué prochainement sur la nouvelle cartographie des Quartiers de la politique de la ville (QPV), justifie-t-il. Ce travail doit être mené de concert, afin d’être cohérents. » Qualifiant le sujet de « complexe », il préconise une approche prudente et le développement de contrats locaux d’accompagnement (CLA). Ce dispositif vise à soutenir des territoires urbains et périurbains non éligibles aux moyens dédiés aux REP, des zones rurales et des écoles dites orphelines car, bien que situées dans des quartiers défavorisés, elles dépendent d’un collège de secteur qui ne l’est pas.

En REP, le dédoublement des classes, accompli en CP et en CE1, sera achevé pour la grande section (GS) à la rentrée 2024/2025. Et, à cette même date, en tous lieux du territoire, 100% des effectifs de ces trois niveaux seront plafonnés à 24 élèves, garantit-il. Dans les quartiers classés en éducation prioritaire, l’école dès deux ans sera « amplifiée », annonce-t-il encore, reprenant une demande du chef de l’Etat, « pour s’attaquer à la racine des inégalités qui, sinon, se reproduisent et s’accroissent tout au long de la scolarité, car c’est à la maternelle que beaucoup se joue », explicite-t-il.

Rendre possible « d’autres destins que ceux écrits d’avance »

Sur la thématique de la mixité sociale et scolaire, jusqu’ici étonnamment absente du discours de l’exécutif en cette rentrée, qu’il se soit agi de l’interview du président de la République le 23 août dans Le Point ou du discours de son ministre de l’Education nationale devant les recteurs le lendemain, Gabriel Attal entend poursuivre le travail engagé par son prédécesseur, ni plus ni moins, sur la base du protocole signé le 17 mai entre Pap Ndiaye et le secrétaire général de l’enseignement catholique. Il vante une école qui rende possible la réalisation « d’autres destins que ceux écrits d’avance », par conséquent, la fin des « assignations à résidence, faute de moyens et de solutions ». Et défend le projet d’une école inclusive, car « c’est à (elle) de s’adapter à chaque élève, et non l’inverse ». « Nous avons depuis 2017 créé un véritable service public du handicap à l’école et nous continuons pour cette rentrée », complète-t-il, en évoquant le recrutement à venir de 6 500 accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), lesquels bénéficieront d’une revalorisation salariale de 10 à 13%. Autre engagement, l’implantation d’une Unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) par collège d’ici la fin du quinquennat.

Appel à la mobilisation générale

Consacrant la lutte contre le harcèlement « grande cause de l’année scolaire 2023/2024 », Gabriel Attal lance une « mobilisation générale » pour qu’aucun enfant n’arrive encore à l’école le matin « la boule au ventre, quand il ne se donne pas la mort ». « Que ce ne soit jamais l’enfant harcelé qui soit contraint de changer d’établissement, mais celui qui se rend coupable du harcèlement », lance-t-il. Les moyens des plateformes d’écoute et de signalement seront renforcés et le programme pHARe de prévention du harcèlement sera obligatoire dans 100% des écoles, collèges et lycées. Et, parce que l’école « doit être protégée du prosélytisme religieux », abayas et kamis seront proscrits des établissements.