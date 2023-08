Politiques sportives

Le label « Ville active et sportive » pour stimuler son engagement en faveur du sport

Publié le 29/08/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Michel Johner

Les communes lauréates pour 2023 du label « Ville Active et sportive », créé en 2017 par l’Association nationale des élus en charge du sport (Andes) et l’Union Sport et Cycle (USC), ont reçu le 24 août, à Dijon, la plaque qui récompense leur politique sportive. Une manière pour leurs élus de donner à voir leur engagement, mais aussi d’être stimulés, dans ce domaine… bien au-delà des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Gouvernance

Pratiques sportives

Sport