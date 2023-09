Une ville, un emblème : Marseille et son savon

Attractivité

Publié le 01/09/2023 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France, Régions

Le cube vert est toujours l’oriflamme de la cité phocéenne. Mais les savons que l’on trouve sur le Vieux Port sont souvent des contrefaçons venues de Chine ou de Turquie. Désireuse de redorer l’image de ce blason local, la mairie et les acteurs historiques de la filière s’activent pour inverser la donne. Premier épisode de notre nouvelle série hebdomadaire intitulée « Une ville, un emblème ».

Marseille et son mythique savon, c’est une histoire qui date de plus de 650 ans déjà : « Le premier savonnier que l’on voit apparaître à Marseille dont on retrouve la trace avérée via des actes notariés était Crescas Davin, en 1371 », raconte Patrick Boulanger, historien spécialiste de la Méditerranée, ancien conservateur du patrimoine et conseiller culturel de la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence et auteur de « Le savon de Marseille ».

« Le savon a été l’un des grands produits industriels de la ville de Marseille, pendant des siècles, jouissant d’une excellente réputation, avant de connaître un repli très fort après la deuxième guerre mondiale et l’apparition des détergents de synthèse et les lessives en poudre. Tout petit, chez mes parents, il y avait le cube du savon de Marseille, aussi bien dans la cuisine que dans la salle de bains, il trônait. C’est un élément traditionnel de grande qualité », témoigne Laurent Lhardit, maire adjoint de Marseille en charge de l’économie, de l’emploi et du tourisme durable.

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne