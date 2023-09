Numérique éducatif : mettre les parents au cœur du système

Equipements scolaires

Publié le 18/09/2023 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

L’un des atouts des Territoires numériques éducatifs (TNE) est d’impliquer les parents dans la démarche. Mais les toucher n’est pas aisé et nécessite des efforts conjoints.

C’est le groupement d’intérêt public La Trousse à projets qui est chargé de coordonner le volet « parentalité et ­inclusion numérique » des TNE. Dans l’Aisne et le Val-d’Oise, la première année, il était directement chargé de la mise en œuvre avec des débuts compliqués par la crise du Covid. « Les parents n’avaient plus le droit de venir dans les écoles », rappelle ­Nathalie ­Couégnas, cheffe de projet du volet « parentalité » des TNE, au sein de La Trousse à ­projets (lire ci-dessous).

Dans la communauté de communes de la Champagne picarde (46 communes, 20 800 hab., Aisne), cela a même été « un véritable fiasco », regrette Claire Dubos, la directrice générale adjointe chargée des services à la population, qui déplore un manque total de concertation avec l’inspecteur dédié au numériqu ...

