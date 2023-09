Avec la deuxième vague des Territoires numériques éducatifs, un changement de procédure

Equipements scolaires

Publié le 11/09/2023 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Implication des collectivités dans la gouvernance, coconstruction avec l’Education nationale, diagnostic des besoins… la deuxième vague des TNE tire profit des erreurs du passé.

Le 8 octobre 2021, lorsque le Premier ministre Jean Castex annonce l’extension des Territoires numériques éducatifs (TNE) (1), les conseils départementaux sont au cœur du dispositif, contrairement à ce qui s’était produit pour l’Aisne et le Val-d’Oise. D’une part, le second degré est concerné, d’autre part, les communes et EPCI, appelés à contribuer financièrement à hauteur de 30 % à 50 % des investissements, devront passer par les conseils départementaux pour toucher les subsides de l’Etat.

Départements de France s’offusque du manque de transparence (lire ci-dessous). Le ministère de l’Education nationale revendique, lui, un choix réfléchi des ­territoires. « Il fallait toucher la majorité des régions académiques, dans des configurations très diverses, de l’ultra marin, des zones de ...

