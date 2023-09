Territoires numériques éducatifs : en net progrès  !

Equipement scolaire

Publié le 04/09/2023 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

La première année des Territoires numériques éducatifs (TNE) a donné l’exemple de ce qu’il ne fallait pas faire : pas de concertation avec les élus, arrivée massive de matériels non configurés… Avec la deuxième vague de TNE, c’est la pédagogie qui motive l’équipement, et plus l’inverse. Les collectivités jouent donc un rôle nouveau en la matière, en dialoguant davantage avec l’Education nationale.

Véritable serpent de mer, le numérique éducatif souffre de « stop and go » successifs, au gré des gouvernements. On se souvient du « grand plan » du président Hollande, initié en 2015, avec un milliard d’euros à la clé, financés par le programme d’investissement d’avenir (PIA). Programme que Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l’Education nationale, s’est empressé de geler en 2018. Deux ans plus tard, la crise du Covid mettait au jour l’ampleur de la fracture numérique. Le ministre opère alors un revirement à 180° et lance, à la rentrée 2020, une expérimentation d’un nouveau genre.

L’idée est de tester dans deux départements préfigurateurs, l’Aisne et le Val-d’Oise, le déploiement d’équipements numériques et de contenus pédagogiques, et de former les professeurs et les familles. Le ...

