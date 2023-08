Décentralisation : Macron remet sur la table le « millefeuille » territorial

Réformes

Dans sa longue interview au Point du 24 août, le président de la République a une nouvelle fois dit tout le mal qu’il pense de l’organisation actuelle de la décentralisation, et annoncé que ce serait l’un des sujet évoqué la semaine prochaine au cours d’une rencontre avec les « forces politiques » représentées au Parlement.

Emmanuel Macron n’aime pas la décentralisation telle qu’elle est construite aujourd’hui. Même après la dernière réforme portée par son gouvernement avec la loi 3DS adoptée en février 2022. Il le dit et le répète régulièrement depuis son entrée à l’Élysée, et avait même promis un « nouveau chapitre de la décentralisation » à l’orée de son second mandat. Sera-t-il écrit en cette rentrée politique 2023 ?

Le président de la République a, en effet, annoncé à l’occasion d’un long entretien à l’hebdomadaire Le Point du 24 août que cela sera l’un des sujets du rendez-vous proposé aux forces politiques représentées au Parlement, la semaine prochaine. Avec, pour objectif, assure-t-il, de prendre des décisions rapidement, par voie législative, voire des référendums. Mais quelle vision ...

