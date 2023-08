C'est la rentrée pour la revue de presse. Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 19 au 25 août sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

L’autoconsommation XXL – Comme l’annonce Actu Environnement, un projet de décret devrait ouvrir la possibilité d’étendre le périmètre des projets d’autoconsommation collective en zone rurale (bourgs ruraux et zones où l’habitat est dispersé) ou périurbaine. Aujourd’hui limitée à un rayon de deux kilomètres (20 km parfois en zone rurale), la distance maximale devrait être porté, selon le texte, à dix kilomètres si tous les participants sont situés dans une ou plusieurs communes. Le but est de permettre le développement de projets dans des zones à faible densité. Le décret devra bien préciser également le type de communes réellement concernées.

Toutes taxes comprises – La question du financement des transports reste majeure en cette période de rentrée. Le ministre des Transports Clément Beaune, cité par BFMTV, a abordé le sujet en désignant notamment les secteurs qui seront mis à contribution. Pour alimenter le plan des 100 milliards d’euros dédiés au train, le ministre a affirmé sa volonté de créer des taxes sur les sociétés d’autoroute et les compagnies aériennes. « Il faut demander aux modes de transports les plus carbonés de financer l’investissement dans le train », a-t-il notamment déclaré. Autre levier possible mais qu’il faut négocier au niveau européen : taxer le kérosène.

Ça patine – Comme cela a été décidé au printemps dernier, les trottinettes en libre-service doivent se retirer de Paris d’ici septembre. Selon Le Monde, il s’agit donc de débarrasser les rues de la capitale de 15 000 engins, tandis qu’une centaine d’emplois seraient menacés. L’article explique comment les trois opérateurs (Dott, Lime et Tier) se sont organisés et ce qu’ils prévoient de faire avec les trottinettes récupérées tout en déplorant que Paris fasse « figure d’exception en Europe » avec une telle décision. L’objectif de ces derniers, désormais, est que les usagers se reportent vers le vélo en libre-service puisque tous les trois détiennent des flottes à Paris.

Donner de la voie – Des radars d’un nouveau genre commencent à fleurir au bord des routes de six métropoles françaises. En prenant l’exemple de Strasbourg, France 3 Régions explique qu’ils sont dédiés à la surveillance des voies de covoiturage mises en place depuis peu sur certains grands axes. Ces radars équipés de caméras thermiques, installés à titre expérimental dans un premier temps, ont pour but de traquer les automobilistes qui ne respectent pas le principe de la voie réservée alors qu’ils sont seuls dans leur véhicule. Les différentes métropoles concernées reconnaissent que le principe de voie réservée n’est pas beaucoup respecté.

A sec – Un reportage d’Europe 1, réalisé dans une petite commune de l’Hérault, montre les difficultés qu’ont rencontré les collectivités cet été face au manque d’eau et à l’assèchement des nappes phréatiques. A Cessenon-sur-Orb, plusieurs dizaines de foyers ont en effet été privés d’eau potable et ont dû être ravitaillés par camion-citerne. Dans le même temps, des travaux de forage ont été engagés pour alimenter la commune mais cela aura un coût. En attendant une aide de l’agence de l’eau, le prix de l’eau va certainement augmenter.

Classe touriste – Depuis que le syndicat mixte départemental des déchets de Dordogne a généralisé la redevance incitative pour les ordures ménagères, au 1er janvier, les habitants concernés disposent d’un badge pour accéder aux conteneurs. Problème : comme le montre un reportage de TF1, les touristes n’y ont donc pas accès et manquent d’information sur les solutions prévues pour eux. Résultats : de nombreuses poubelles sont abandonnées autour de ces conteneurs.

Entrer en Seine – Alors que Paris tente toujours, à un an des Jeux olympiques, de rendre la Seine baignable, le site France 24 fait le point dans d’autres villes d’Europe pour constater que, d’Amsterdam à Vienne, de Berlin à Stockholm, de nombreuses capitales disposent de plusieurs points d’eaux de baignade. Outre les caractéristiques propres aux fleuves concernés, chacune de ces villes a engagé de grands travaux de renouvellement de ses réseaux d’assainissement et modernisé les stations d’épuration. Autre facteur important : la législation locale.

Et aussi…

Certaines mairies de la métropole lyonnaise ont réorganisé leurs services pour faire face à la canicule de ces derniers jours [La Tribune] ;

Un reportage vidéo du journal Le Parisien montre comment les villes d’Agen et de Nice ont exclu vélos et trottinettes des zones piétonnes ;

La RATP lance un permis de transports en commun pour les élèves de CM2 à la 5e [ratp.fr].