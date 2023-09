Des halles plus animées rendent les centres-villes plus vivants

[Start-up] Développement local

Publié le 01/09/2023 • Par Frédéric Ville • dans : France

Les halles Biltoki misent sur des commerces locaux et qualitatifs, des dégustations sur place, des animations et de l’événementiel. Cependant, la mise en place d’une halle prend du temps, il faut jongler entre travaux, appel d’offres, gestion administrative…

Chiffres-clés Chiffre d’affaires total des commerçants (dont Biltoki) de 5 à 12 M€ HT/an/halle, avec 50 à 100 emplois par halle.

Biltoki ? C’est un modèle d’exploitation privé de halles, avec des commerçants indépendants et des espaces de convivialité : café, animations culinaires… Le concept a conquis neuf villes françaises, cinq fois à l’initiative des collectivités locales : Angers, Annecy, Saint-Etienne, Talence et Toulon­. « La première halle a ouvert en 2015 à Anglet, en mode privé, explique Romain ­Alaman, directeur et cofondateur de la start-up. Depuis, d’autres villes ou bailleurs sociaux nous ont sollicités. » Le concept s’adresse à des communes à partir d’environ 20 000 habitants, avec ou sans marché couvert dont l’­animation est à améliorer.

