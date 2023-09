Des lycéens construisent leur parcours avec des agents

Education

Publié le 01/09/2023 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France, Toute l'actu RH

Depuis quelques mois, un dispositif de mentorat entre agents de la commune et élèves de lycées professionnels du territoire a été instauré.

« La relation de confiance avec ­Soumina s’est installée assez vite. Elle était partante, très consciente de ses diffi­cultés et des points sur lesquels elle souhaitait évoluer. Comme elle est intéressée par le Bafa , je lui ai recommandé de se renseigner auprès de sa mairie et elle va démarrer la formation cet été. Je lui ai aussi proposé de relire son rapport de stage. Le mentorat sert à ça : favoriser la réussite et l’insertion professionnelle des jeunes, mais aussi les guider vers l’autonomie. »

Le sourire radieux de Bruno Magguilli, directeur général des services (DGS) de Suresnes, à l’évocation de ses premiers échanges avec la lycéenne qu’il accompagne depuis avril reflète sa satisfaction de s’être engagé dans la démarche. Avec cinq autres agents de la commune (parmi lesquels la ...