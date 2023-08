Un référentiel ambitieux pour les bâtiments des Hauts-de-Seine et des Yvelines

[Série de l'été] Bâtiment

Les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines appliquent à toutes leurs constructions neuves et à leurs réhabilitations un référentiel commun de performance environnementale. Objectif : aller vers des bâtiments sobres en énergie, économes en carbone, durables et d’un haut niveau de qualité d’usage.