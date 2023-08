Un rentrée un peu plus zen pour le transport scolaire

Publié le 23/08/2023 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Après la frayeur de la rentrée scolaire 2022, avant laquelle les acteurs du transport scolaire annonçaient un manque de 7 000 à 8 000 conducteurs de bus, la rentrée 2023 s'annonce un peu moins tendue, se sont félicités plusieurs membres du gouvernement à l'issue d'une réunion du travail sur le sujet ce 23 août.

Dès le printemps 2022, les régions et les entreprises de transport avaient sonné l’alerte : 7 000 à 8 000 postes de conducteurs scolaires risquaient de ne pas être pourvus pour la rentrée, du fait des départs à la retraite des salariés, d’une désaffection pour le métier liée à la faible rémunération, aux contrats à temps partiel et aux horaires découpés. Fin août 2022 le gouvernement avait annoncé un plan d’action pour le transport scolaire, comportant des mesures de simplification administrative pour l’obtention du permis de conduire et l’exercice de cette activité, des mesures de formation, l’abaissement de 21 à 18 ans de l’âge minimum pour passer le permis D…

