Patrimostat, une mine d’informations sur le patrimoine de France

Patrimoine

Publié le 23/08/2023 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

Le département Dynamiques territoriales du DEPS (Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation) du ministère de la Culture a mis en ligne début août les dernières statistiques disponibles sur toutes les formes de patrimoine.

Feuilleter Patrimostat donnerait presque le tournis, tant la richesse patrimoniale de France s’exprime sous ses différentes formes (Monuments et autres formes de bâti, musées, écrits et archives, jardins, paysages naturels et urbains, patrimoine immatériel…) : 1200 musées labellisés « Musées de France », 43 730 bâtiments inscrits ou classés au titre des Monuments historiques, 1 600 édifices protégés au titre de l’Architecture contemporaine remarquable, 256 Maisons des illustres, 700 services d’archives communales et intercommunales (+ 99 d’archives départementales et 17 d’archives régionales, sans parler des trois services nationaux (1) ) 500 pratiques inscrites à l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel, etc.

Chaque catégorie de patrimoine est quantifiée à partir des données de 2022, avec des éléments sur l’action du ministère de la Culture, non seulement en matière de protection et de sauvegarde, mais aussi de valorisation, de médiation et de conquête des publics.

Les auteurs consacrent tout un chapitre aux pratiques culturelles en matière de visite. Aux classiques informations sur le genre (majorité de femmes dans les monuments), la situation professionnelle (large majorité de personnes en activité), l’âge moyen des visiteurs (37 ans dans les musées, 38,5 ans dans les monuments, avec un tiers de moins de 26 ans), s’ajoutent des informations sur les modalités de visite, comme le paiement de l’entrée (54 % de visites payantes), la prise de photos et leur diffusion sur les réseaux sociaux.

L’impact de la pandémie s’efface progressivement

En matière de fréquentation, les données disponibles pour l’année 2022 (première année d’ouverture des lieux dans des conditions normales après la crise sanitaire) ne concernent que les sites sous tutelle du ministère de la Culture et ceux de la Ville de Paris. Globalement, l’impact de la pandémie s’efface progressivement, avec une fréquentation repartie à la hausse par rapport à 2021, mais encore inférieure à celle de 2019.

Seuls les sites gérés par le Centre des monuments nationaux ont retrouvé, en 2022, leur flot habituel de visiteurs, soit un total de 10 millions de personnes.

Pour les sites patrimoniaux en région, les auteurs ne disposent que des statistiques de 2021. Ce qui ne permet pas d’évaluer l’évolution post-covid. Globalement, le nombre d’entrées a nettement progressé en 2021 par rapport à 2020, tout en restant très inférieur aux chiffres de 2019.

La dernière partie du document dresse un état des lieux des sites patrimoniaux existants et de l’évolution de leur fréquentation en de 2019 à 2021, région par région.