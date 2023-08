Jean-Luc Gleyze, président tout-terrain de la Gironde

[Portrait] élu local

Publié le 31/08/2023 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France

Le président (PS) de la Gironde, Jean-Luc Gleyze, a débuté comme fonctionnaire territorial dans une petite commune. Il a gravi tous les échelons, jusqu’à devenir une figure de Départements de France et des associations d’élus locaux.

Chiffres-clés 2023 : publication en juin de « Après le feu. Manifeste pour une forêt en héritage » (éd. Le Bord de l’eau), sur son expérience des violents incendies de l’été 2022.

2015 : président du conseil général de la Gironde.

2014 : maire (PS) de Captieux pendant un an, avant de devenir premier adjoint.

2004 : conseiller général du canton du sud Gironde.

1990: concours d’attaché territorial en poche, il remplace son mentor, Jean Sango, comme secrétaire de mairie à Captieux.

1983 : agent administratif à Captieux (1 300 hab., Gironde), après l’arrêt de ses études.

Trente-cinq jours durant, du mardi 12 juillet au mardi 16 août 2022, Jean-Luc Gleyze aura été présent auprès des pompiers, des populations évacuées, des maires et des sylviculteurs, lors des incendies qui ont frappé la Gironde. Des feux dévastateurs qui ont été un crève-cœur pour le président du conseil départemental, viscéralement lié à la forêt landaise dans laquelle il a grandi. « C’est un attachement filial. Génétique, tout simplement », décrivait-il dans un livre d’entretiens « Etre girondin. La démocratie au quotidien » (éd. Le Bord de l’eau), paru en 2020.

« Sa bonne connaissance du terrain et des gens a aidé dans son rôle de facilitateur. Et même si les incendies l’ont touché au plus profond de sa personne, il ne s’est pas fait dépasser par ses émotions. Je l’ai toujours vu calme ...

