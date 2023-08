Comment gérer les incivilités dans les piscines

Sécurité

Publié le 25/08/2023 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actu experts prévention sécurité, France

Dans les piscines, les comportements inappropriés d'usagers, ça existe. La gestion des incivilités peut parfois prendre une place importante dans les missions des agents. Pour leur permettre de se recentrer sur leur cœur de métier, certaines communes ou intercommunalités recrutent des agents supplémentaires et n’hésitent pas à fermer l’équipement pour dialoguer avec les équipes et co-construire un plan d'actions.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Des mots déplacés entre usagers, des non-respects du règlement intérieur, des dégradations matérielles au cours de la nuit… les comportements inadaptés s’invitent une nouvelle fois dans les piscines publiques cet été. Ces difficultés sont-elles plus présentes ? Difficile à dire.

Plus le thermomètre grimpe et plus les risques de débordements sont élevés. Dans certains cas, les collectivités font face à des situations qui « laissent pour les agents un sentiment d’impuissance. Ils disent ne pas pouvoir exercer correctement leur métier », indique Axelle Jouvin, directrice générale des services à Gonfreville-l’Orcher, municipalité dans laquelle se situe le complexe aquatique Gd’O géré par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Dans cette localité de ...