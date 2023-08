Une protection des données personnelles à deux vitesses

Collectivités

Publié le 25/08/2023 • Par Gabriel Zignani • dans : A la une, Actu juridique, France

Le RGPD, qui inquiétait tant, a fêté ses cinq ans. Si tout n’est pas parfait, la plupart des collectivités jouent le jeu et protègent les données personnelles de leurs administrés et de leurs agents. C’est surtout dans les petites communes que le bât blesse encore.

Chiffres-clés 55 % des communes ont désigné un délégué à la protection des données, selon les chiffres de la Cnil de mai 2023.

1 700 délégués à la protection des données ont été nommés dans les quatre semaines qui ont suivi la mise en demeure par la Cnil de 22 communes de plus de 20 000 habitants en juin 2021.

Le 25 mai 2018 reste comme l’une des dates les plus redoutées de l’histoire de France. C’est le jour où est entré en vigueur le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD). Les collectivités étaient (et sont toujours) particulièrement concernées par ce texte européen, car elles détiennent de très nombreuses données personnelles (voire sensibles) de leurs administrés, de leurs agents et de leurs élus. Cinq ans plus tard, la pilule commence à passer.

Marion de Gasquet, adjointe de la cheffe du service des affaires régaliennes et des collectivités territoriales de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), constate que « les collectivités sont bien plus conscientes de l’importance du sujet et de leurs obligations qu’en 2018. »

Cela se ...