Questions d’actualité, juillet 2023

Ressource documentaire particulièrement utile aux candidats des concours de la fonction publique, la revue des actus du mois s'adresse à tous les agents publics et plus largement à tous ceux pour qui la vie ne se limite pas à leur sphère privée.

Culture générale – La revue des actualités de juillet

Parmi les principales actus du mois écoulé sélectionnées dans votre document « Questions d’actualité », on retiendra notamment :

Le remaniement du gouvernement. (« Le gouvernement Borne III », page 32 de votre document « Questions d’actualité.) Une flopée de lois importantes publiées au « Journal officiel » au début de l’été. Parmi celles-ci, une loi du 20 juillet vise à faciliter la mise en œuvre dans les territoires des objectifs de zéro artificialisation nette (ZAN). Ce texte concerne directement les collectivités territoriales. Dee même, la loi du 25 juillet autorise le gouvernement à prendre des ordonnances rapidement dans les domaines de l’urbanisme, des marchés publics et du financement de travaux publics par les collectivités locales. Un texte lié aux reconstructions nécessaires après les dégâts causés par les récentes violences urbaines. On notera aussi les lois destinées à mieux protéger les petits propriétaires contre l’occupation illicite de leur logement, les enfants des réseaux sociaux, ou encore les parents ayant un enfant gravement malade ou handicapé. (L’activité législative, lire pages 20 à 32.) Laïcité : selon le Conseil d’État, les fédérations sportives peuvent imposer à leurs joueurs la neutralité de leur tenues. (Lire page 35.)

Comme tous les mois, les « Questions d’actualité » contiennent des textes sélectionnés sur les sites web des institutions européennes (Commission, Toute l’Europe, par exemple) , intergouvernementales ou internationales (OCDE, agences de l’ONU notamment), et d’institutions nationales publiques ou, plus rarement, privées. Le seul critère de notre sélection est en effet la pertinence du texte en question au regard des programmes des concours et examens professionnels. La revue des actus comprend toujours cinq fiches :

les questions européennes, les questions économiques, les questions nationales, les débats de société et les actualités sociétales.

Le sommaire interactif autorise une consultation à la carte. N’hésitez pas à consulter le site web source de l’info (URL en fin d’article) pour approfondir ou élargir le sujet.

Pour découvrir les actus (et cartonner sur le quiz), téléchargez et consulter le document "Questions d'actualité, juillet 2023

