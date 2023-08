Ce qui attend les professionnels de la culture à la rentrée

Culture

Publié le 29/08/2023 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

La rentrée s’annonce chargée dans le secteur culturel. Au traditionnel sujet budgétaire s’ajoutent, cette année, plusieurs dossiers, dont certains sont restés pendants durant l’été. Professionnels et élus comptent bien remonter au créneau auprès du ministère de la Culture.

Les bibliothécaires en campagne

Comme annoncé en avril dernier, le ministère de la Culture va diffuser une campagne de promotion des bibliothèques dans les médias nationaux. Son lancement est prévu le 6 septembre. Elle pourrait être suivie d’une déclinaison dans les médias locaux.

Le ministère et les associations de bibliothécaires vont par ailleurs poursuivre leurs échanges sur un dossier de longue haleine : le toilettage des cadres d’emploi et des formations. Certains décrets datent de plus de quinze ans. Or depuis, l’exercice du métier et les qualifications requises ont considérablement évolué, même si le travail autour des collections reste au coeur du métier.