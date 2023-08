Quand un maire désigne des administrés responsables d’un incendie

Feux de forêt

Publié le 22/08/2023 • Par Pascale Tessier • dans : Actu juridique, Actu prévention sécurité, France

Face à l’incendie qui a détruit la moitié de son village, le maire de Saint-André (Pyrénées-Orientales) se retourne contre des administrés n’ayant pas respecté l’obligation de débroussaillage, et s’apprête à dresser des procès-verbaux.

« S’il n’y a pas de fumée sans feu, il n’y a pas toujours d’incendie involontaire sans responsabilités ». C’est ce qu’affirme le maire de Saint-André (Pyrénées-Orientales, 3498 habitants) en pointant du doigt 10 administrés sur les 150 auxquels il reproche un manquement à l’obligation de débroussaillage.

Pour Samuel Moli (PS), « s’ils avaient taillé les branches basses et débroussaillé les parcelles sur les 50 mètres autour du bâti comme l’impose l’arrêté municipal pour la zone forestière, les dégâts n’auraient pas été aussi importants. Ces personnes-là sont responsables. »

Amendes administratives

Le soir même de l’incendie du lundi 14 août qui a ravagé près de 500 hectares, les quatre entreprises (gardiennage de caravanes, jardinerie et cactus, foresterie, et électricité), détruit dix maisons, 250 voitures, remorques et caravanes, il avait mis en cause ceux qui, parmi ses administrés propriétaires de friches, n’avaient pas respecté la réglementation.

« Aujourd’hui, ils disent qu’ils n’ont pas pu, qu’ils étaient malades, qu’ils n’ont pas eu le temps, ils sont sur la défense », poursuit le maire. Ce dernier est d’autant plus déterminé qu’il leur reproche de ne pas avoir tenu compte de sa mise en garde envoyée en recommandé, en février, leur intimant l’ordre de procéder au débroussaillage. « À peine la moitié l’a fait, donc 150 ne l’ont pas fait », déplore-t-il. Parmi ces parcelles non débroussaillées, 10 sont susceptibles d’avoir favorisé la propagation des flammes.

Avant le sinistre, le maire aurait déjà pu verbaliser les contrevenants puisque, dans le cas du non respect de l’obligation légale de débroussaillement, la collectivité peut les mettre en demeure de le faire, et décider d’une astreinte de 100 euros maximum par jour de retard – dès la notification – avec une limite portée à 5 000 euros. Des circonstances peuvent être retenues par la mairie, mais cette dernière peut aussi engager les travaux et faire régler la facture par les citoyens.

La commune peut également infliger une amende administrative allant jusqu’à 30 euros par m² non débroussaillé et l’amende pénale peut atteindre 1 500 euros. Et la réglementation précise que dans le cas où il est établi que le non débroussaillage a favorisé la propagation d’un incendie ayant détruit le bien d’autrui, les administrés peuvent être condamnés à une peine allant jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Transmission au procureur

Si, trois jours après le début de l’incendie – circonscrit officiellement depuis ce dimanche 20 août à 17h – la réaction de Samuel Moli a été de déposer plainte pour mise en danger de la vie d’autrui, il a changé son fusil d’épaule après consultation de l’avocat de la commune. En effet, dans le courrier adressé aux administrés, il indiquait que la commune « pourrait procéder elle-même au débroussaillage à leurs frais. Mais avec l’arrêté sécheresse en juin, on n’a pas pu le faire.

Alors que les administrés, eux, depuis février, ils avaient le temps. » « Il pourrait être périlleux pour la commune de déposer plainte à la gendarmerie, si les habitants venaient à se retourner contre nous », avance-t-il. Pour l’heure, il estime « prioritaire de gérer la détresse humaine » et le soin à porter aux 11 familles relogées. Mais « dès que possible, il fera dresser « 10 procès-verbaux » qu’il transmettra au procureur de la République qui a toute légitimité sur la suite à donner. »