« Les régions doivent être au cœur de la relation entre lycées professionnels et entreprises »

Publié le 25/08/2023

En mai 2023, Emmanuel Macron révélait les étapes de la réforme du lycée professionnel. Kamel Chibli, président délégué de la commission éducation-orientation de Régions de France, et vice-Président de la région Occitanie en charge de l’éducation, l’orientation, de la Jeunesse et des sports, revient sur cette réforme et le rôle que devraient pouvoir jouer les régions pour faciliter le lien avec les entreprises.

Régions de France ne trouve pas la réforme du lycée professionnel suffisamment ambitieuse. Que lui reprochez-vous ?

La compétence économie et formation professionnelle sur les territoires reste du ressort des régions. Nous sommes les mieux placés pour analyser finement la situation. Il est aujourd’hui davantage nécessaire de réfléchir à une manière de décentraliser cette compétence plutôt que d’essayer de l’exercer au plus haut niveau national, en considérant que la seule réponse qui vaille, c’est de supprimer les formations non insérantes ! Tout cela est d’un classicisme terrible ! Or cela ne fonctionne pas, pour la simple raison que le temps de l’Éducation nationale n’est pas celui de l’entreprise. Un grand nombre de ces jeunes, actuellement dans les filières non insérantes, seraient en décrochage scolaire s’ils n’en faisaient pas partie ! Bien sûr, il faut trouver une adéquation entre bassins d’emploi et bassins de vie. C’est ce que Régions de France a toujours soutenu. Mais le vrai sujet concerne surtout la valorisation des filières et des métiers. C’est justement ce qui manque à cette réforme ! Comment fait-on pour que ces jeunes s’intéressent aux formations et aux métiers qui peinent aujourd’hui à recruter ?

Il va pourtant y avoir des heures dédiées à l’orientation dès la classe de cinquième ?

Oui bien sûr, c’est ce que je fais dans ma région, et qui n’est malheureusement pas assez valorisé par l’Etat. L’ensemble des régions de France, est en train de faire présenter les filières et les métiers par des entreprises dans les collèges, pour commencer à expliquer aux jeunes les métiers qui existent dans leur territoire. C’est un sujet majeur, mais l’État ne s’en préoccupe pas. Nous sommes encore dans une guerre de chapelle, et aujourd’hui, ça ne fonctionne pas. Quand vous avez 600 collèges dans une région, comme c’est le cas en Occitanie, il vous faut des moyens. Or ce ne sont pas les quelques postes de PsyEN, qui ont été transférés aux régions lors de la réforme de l’orientation [NDLR : suite à la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018] qui suffisent. Aujourd’hui, pour faire ce travail de fourmi auprès des jeunes, il faudrait des moyens humains considérables ! Nous, les régions, faisons ce que nous pouvons, mais il manque un accompagnement de l’Etat.

Que pensez-vous des « bureaux des entreprises », créés dans chaque lycée professionnel à compter de la rentrée 2023 ?

Faire du lycée professionnel un choix d’avenir pour les jeunes, passe par un lien resserré entre le lycée et les entreprises du territoire, c’est certain. La création de ces bureaux est une mesure phare de la réforme. Le ministère de l’Éducation nationale a d’ailleurs commencé à recruter. Sur le papier, c’est plutôt une bonne idée, mais quel lien vont-ils tisser avec ceux qui gèrent l’économie dans les territoires ? Quel profil auront-ils ? Leur recrutement aurait dû se faire en concertation avec les régions, ce qui n’a malheureusement pas été le cas. Sans aller jusqu’à les choisir, nous aurions aimé être dans la boucle, car ils auront besoin de passer par nous ou par les EPCI, pour toucher les acteurs économiques du territoire. Encore une fois, cela vient d’en haut, et s’impose en bas, sans que personne ne fasse de lien. Avoir des formations insérantes, des bureaux des entreprises, c’est très bien, mais il faut que les régions soient au cœur de ce pilotage car nous sommes en prise avec la réalité du territoire.

Que proposez-vous ?

Pour essayer d’alimenter un peu mieux la carte des formations, nous proposons de créer une coordination à l’échelle territoriale entre l’entreprise et de l’Éducation nationale. L’objectif serait de tisser de plus en plus de liens, de mieux connaître les besoins en formation, et de les anticiper sans faire du cas par cas, car cela serait ingérable. Surtout, ce qu’il faut résoudre, c’est la question des moyens de l’Éducation nationale. On peut toujours alimenter la carte des formations avec les besoins des entreprises. Le vrai problème auquel est confronté l’ensemble des régions, c’est celui des moyens que peut mettre en face l’Éducation nationale. Or ils n’y sont pas. Pour une région comme l’Occitanie, une des plus fortes sur le plan démographique, quand vous comparez les fermetures et les ouvertures de classes dans les lycées, on est presque à zéro ! Alors qu’on accueille quasiment 3 000 apprentis et lycéens supplémentaires chaque année.

Avez-vous eu des précisions du gouvernement pour envisager cette collaboration ?

Aujourd’hui nous n’avons rien et ce n’est pas bon signe. A part le recrutement de ces responsables du bureau des entreprises, et la décision de fermer très vite des formations non insérantes, rien n’a encore avancé. La réalité risque d’être plus compliquée quand le ministère se trouvera face à des jeunes inscrits dans ces formations qui ne souhaiteront pas se réorienter… Le choix de changement de filière ne se fait pas en claquant des doigts ! Il faut un minimum d’appétence pour tel ou tel métier. Et cela se travaille dès le collège.