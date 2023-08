De plus en plus de jeunes diplômés

Jeunesse

Publié le 24/08/2023 • Par Michèle Foin • dans : Actu expert Education et Vie scolaire, Actu Santé Social

Tous les deux ans, l’Injep compile les indicateurs de référence sur les questions de jeunesse. Voici les principaux enseignements de l’édition 2023, issus des données en lien avec l’éducation.

Avec son dernier opus sur les chiffres clés de la jeunesse en 2023, l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) livre un portrait détaillé de la jeunesse entre 15 et 29 ans. Phase transitoire entre l’enfance et l’âge adulte, la jeunesse s’est en effet allongée jusqu’à 30 ans, tant les trajectoires qui mènent à l’émancipation sont aujourd’hui complexes. Au premier janvier 2023, la France compte donc 11,9 millions de personnes entre 15 et 29 ans, soit 17,5 % de la population nationale. Mais les projections sont à la baisse. En 2050, ils ne représenteraient plus que 15,7% de la population, avec un million de jeunes en moins.

Baisse des sorties précoces du système scolaire

Au cours de l’année scolaire 2020-2021, l’Injep constate que la moitié de ces jeunes (46%) sont ...