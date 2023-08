Pourquoi donner du sens aux missions des agents est indispensable

MANAGEMENT

Publié le 23/08/2023 • Par Emeline Le Naour • dans : A la Une RH, Actu Emploi, Documents utiles, France, Toute l'actu RH

En quoi exercer une mission de service public peut-il changer la vision du travail ? Et si les nouvelles formes d'organisations dans les fonctions publiques risquaient de mettre à mal le sentiment d'utilité des agents ? Ce sont les thèmes développés dans le dernier numéro de la revue Action publique.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Le besoin de retrouver du sens dans son métier est une préoccupation particulièrement prégnante après deux années de pandémie. Dans le secteur privé comme pour la fonction publique, salariés et agents rapportent, au travers de nombreux sondages et études, leur sentiment de ne pas, ou plus, être « utiles ».

Une récente publication de la revue de l’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE), s’en est fait l’écho. Au travers d’entretiens d’universitaires et de directeurs d’administration, la publication de cet institut (1) rattaché au ministère de l’Économie, se focalise plus précisément sur les agents publics dont les missions ont pour définition de servir l’intérêt général.