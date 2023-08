Une bourse pour tenter de fidéliser les jeunes travailleurs sociaux

Travail social

Publié le 21/08/2023 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une RH, A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

La Charente-Maritime a mis en place une bourse pour les étudiants en travail social de troisième année avec, comme contrepartie, l’engagement d’exercer au sein du département pendant deux ans. Une initiative louable au succès mitigé.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Le manque d’attractivité des métiers du social et les difficultés de recrutement sont largement connus. En Charente-Maritime, ils semblent atténués. « Au conseil départemental, les niveaux de recrutement restent acceptables, nous n’avons quasiment pas de postes vacants », témoigne Elisabeth Layec, directrice des ressources humaines. Les effectifs des services de l’action sociale et de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) s’élèvent à 291 assistants socio-éducatifs (sur un total de 3417 agents). Les recrutements ? Environ 30 agents par an.

Des stagiaires aux ressources insuffisantes

En dépit d’un constat plutôt positif, les difficultés à pourvoir des postes sont là, notamment dans le sud du territoire. « En outre, une fois élue, notre présidente a été interpelée par les principaux employeurs du ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite