Poitiers mise sur la baignade en milieu naturel

Piscine naturelle

Publié le 21/08/2023 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Régions

Alors que Paris promet d'ouvrir la Seine à la baignade en 2025, Poitiers expérimente la baignade naturelle en rivière. Objectif : proposer un nouvel espace de fraîcheur et de détente en ville.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

578 000 € TTC, c’est la somme déboursée par la ville de Poitiers pour proposer aux Pictaviens un lieu de baignade l’été.

Dans le chef-lieu de la Vienne, une ancienne friche industrielle située à l’îlot Tison le long d’une rivière, le Clain, se transforme en un espace de détente avec possibilité de se restaurer, danser, se reposer, jouer en plein air, se retrouver ensemble dehors. Et quoi de mieux l’été que de plonger une tête dans l’eau ? C’est désormais possible depuis le 1er juillet 2023 avec l’ouverture au public d’une baignade en milieu naturel. Un bassin fermé et sécurisé de quinze par cinq mètres avec une profondeur d’un mètre vingt flotte dans le cours de la rivière. Ses parois sont percées pour permettre un renouvellement ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Acteurs du sport E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club acteurs du sport pendant 30 jours J’en profite