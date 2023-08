Foncier industriel : le gouvernement veut faire rimer industrie avec ZAN

Réindustrialisation

La "Stratégie nationale de mobilisation pour le foncier industriel", élaborée par le préfet Rollon Mouchel-Blaisot, a été rendue publique à la fin du mois de juillet par le gouvernement. Le rapport a été publié dans la foulée de l'adoption de la loi sur la mise en place du zéro artificialisation nette (ZAN), qui aura un impact sur le développement économique des collectivités.

Il était très attendu par les élus locaux. Le rapport du préfet Rollon Mouchel-Blaisot chargé d’une mission interministérielle de mobilisation pour le foncier industriel a été remis, à la fin du mois de juillet, à Christophe Béchu et Roland Lescure, respectivement ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et ministre délégué chargé de l’Industrie. Il va servir sans nul doute de base de travail à la construction d’un plan d’action en faveur du foncier industriel à l’aune de la nouvelle donne induite par la mise en place du zéro artificialisation nette (ZAN), adopté par le Parlement à la fin du mois de juin.

Pour les élus locaux, l’interrogation réside sur leur capacité à pouvoir accueillir de nouveaux projets industriels avec la mise en ...

