Canicule : le plan d’action face à l’épisode le plus chaud de l’été

Climat

Publié le 18/08/2023 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Alors qu’un temps chaud s’installe et que de fortes chaleurs sont attendues, parfois supérieures à 40°C, les acteurs publics se préparent à faire face à un épisode caniculaire qui s’annonce le plus chaud de cet été.

Avec actuellement 19 départements classés en vigilance orange et 21 départements en vigilance jaune, c’est un épisode caniculaire « durable nécessitant une vigilance particulière » que la France va connaître ces prochains jours, selon le bulletin de Météo France, vendredi 18 août.

Face à de fortes chaleurs qui s’annoncent « durables et intenses, avec des valeurs parfois supérieures à 40°C sur le sud-est à partir de dimanche » et qui « devraient se maintenir au moins jusqu’en milieu de semaine prochaine », soit un épisode qui s’annonce comme « le plus chaud de l’été 2023 », selon Météo France, Etat et collectivités se mettent en ordre de bataille.

Miser sur la prévention

Outre la diffusion de spots radio et télévision pour rappeler des conseils de prévention, l’Etat a aussi activé vendredi 18 août le numéro vert Canicule info service (0 800 06 66 66), une plateforme d’appels gratuite qui permet d’obtenir des « conseils pour se protéger et protéger son entourage, en particulier les plus fragiles et pour adopter les bons réflexes en cas de fortes chaleurs ».

Vigilance pour les personnes vulnérables

« 600 000 Français sont accueillis dans 7 500 Ehpad . Depuis la canicule de 2003 qui avait coûté la vie à 10 000 Français, un plan canicule est déployé dans tous les établissements. Il a été renforcé avec l’inscription des personnes âgées à domicile sur des registres communaux facilitant leur information, leur suivi et leur prise en charge. J’invite tous les Français à la plus grande solidarité envers leurs parents, grands-parents ou voisins lors des vagues de chaleur et épisodes de canicule et je salue le travail et l’engagement des personnels dans les Ehpad ou à domicile » a déclaré jeudi 17 août Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles.

De leur côté, les mairies activent leur registre canicule grâce aux CCAS, en première ligne pour maintenir quotidiennement le lien avec les personnes les plus vulnérables.

☀️♨️Dispositif veille canicule #Anglet

✅Inscrivez-vs ou vos proches: le CCAS #VilleAnglet met en place jusqu’au 15/09 un registre des personnes vulnérables, âgées ou handicapées

☎️Rens., inscript.: 05.24.33.03.12. (du lun. au ven.9h-12h et 13h30-17h)

ℹ️https://t.co/hTuD3n8DBI pic.twitter.com/khSUWW13gW — Ville d’Anglet (@VilleAnglet) August 17, 2023

Les activités proposées aux enfants dans les crèches et centres aérés sont également adaptées aux températures, comme à Cannes et Montpellier. Les horaires des agents peuvent également être adaptés pour éviter les heures les plus chaudes.

Mettre à disposition des lieux frais

Outre les parcs, jardins, fontaines à eau potable, piscines et lieux climatisés recevant du public, des espaces rafraîchis peuvent également être mis à disposition, comme ceux recensés sur une carte par les villes de Paris, Marseille, Lyon, Grenoble, ou Toulouse.

Les horaires peuvent également être rallongés (piscines extérieures et intérieures, lieux culturels, parcs et jardins, etc).

