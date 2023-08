À un an des Jeux paralympiques, Paris veut développer les sections para accueillantes

Parasport

Publié le 28/08/2023 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

À un an des Jeux paralympiques, la ville de Paris renforce son action lancée en 2020 pour aider les clubs sportifs à ouvrir les sections para accueillantes. Avec des financements et des formations. Objectif : passer de 23 sections de parasport l’an dernier, 28 cette rentrée, à 40 en 2024, pour au moins 2 500 licenciés. Reste, aussi, à leur réserver des créneaux.

À Paris, le nombre de sections para accueillantes dans les clubs sportifs est passé de moins de dix en 2020 à dix-sept en 2022-2023, pour 1 700 licenciés, selon des données de la ville.

« Vingt-huit nouvelles sections parasportives ouvrent dans des clubs cette rentrée, annonce Pierre Rabadan, adjoint à la maire de Paris en charge du sport, des Jeux olympiques et paralympiques et de la Seine. Nous visons 40 sections d’ici 2024, pour multiplier par quatre le nombre de licences et atteindre quelque 2 500 para sportifs licenciés. »

100 000 euros en 2020

L’objectif pourrait sembler modeste au regard de ce qui est, répète l’élu, « l’un des enjeux majeurs de l’héritage des Jeux », ou si on le rapporte aux quelque 253 000 licenciés que compte la capitale, selon les chiffres clés – 2022 de ...

