De la déchetterie à la recyclerie, les objets reprennent vie

Dans l'Aube, le syndicat intercommunal d’élimination des déchets ménagers du territoire d’Orient et deux EPCI s’associent pour détourner des déchetteries les biens réutilisables et employer des salariés en insertion professionnelle.

Crise de l’énergie, changement climatique, gestion de catastrophes naturelles et industrielles… les événements se précipitent et les enjeux ne manquent pas pour les collectivités locales, toujours en première ligne sur le terrain. Pour aller plus loin que la question de la sobriété (notre précédente websérie), les acteurs locaux ont déjà compris qu’il fallait adapter leurs actions, revoir leurs méthodes et développer de nouveaux projets. Dans cette série de l’été, nous vous proposons de (re)découvrir des articles qui montrent comment les collectivités locales ont intégré l’adaptabilité, notamment dans les services et sujets techniques. Voici, aujourd’hui, un article sur le thème des déchets.

[ Siedmto (Aube) 115 communes • 35 500 hab.] Patrick ­Dyon, président du Siedmto (syndicat intercommunal d’élimination des déchets ménagers du territoire d’Orient), se frotte les mains. Quatre mois après son ouverture au public, le 2 septembre 2022, la recyclerie de l’Orient – Recycl’Orient –avait déjà engrangé 38 000 euros de recettes, alors que le prévisionnel tablait sur « 40 000 à 50 000 euros par an ». De même, le volume de déchets récolté durant les six premiers mois d’exercice s’élevait à 110 tonnes avec six déchetteries, soit plus de la moitié des 178 tonnes prévues avec huit déchetteries.

Ce qui fait dire au président du Siedmto que « le pari de la recyclerie est gagné dans l’esprit des gens ». Autrement dit, que les particuliers aussi bien que les professionnels se sont approprié l’offre inédite de cette entité sur une zone qui couvre près de la moitié est du département de l’Aube, soit 190 communes pour 64 200 habitants, plus étendue que celle du syndicat. Ce dernier n’avait pourtant pas l’intention, à l’origine, de gérer en direct la structure. Il a dû s’y résoudre faute de trouver une association pour le faire.

Convention de partenariat