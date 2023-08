Le rétrofit, en attendant l’électrique et l’hydrogène

La loi de transition énergétique pour la croissance verte impose aux collectivités, dont dépendent les autorités organisatrices de transport, de renouveler les flottes de bus et cars par des véhicules à faible niveau d’émission à hauteur de 50 % des acquisitions d’ici à 2020 et 100 % en 2025. Dans cette perspective, le rétrofit s’impose comme une évidence. Certaines d’entre elles ont pris un temps d’avance.

Crise de l’énergie, changement climatique, gestion de catastrophes naturelles et industrielles… les événements se précipitent et les enjeux ne manquent pas pour les collectivités locales, toujours en première ligne sur le terrain. Pour aller plus loin que la question de la sobriété (notre précédente websérie), les acteurs locaux ont déjà compris qu’il fallait adapter leurs actions, revoir leurs méthodes et développer de nouveaux projets. Dans cette série de l’été, nous vous proposons de (re)découvrir des articles qui montrent comment les collectivités locales ont intégré l’adaptabilité, notamment ...